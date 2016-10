Uutinen

Etelä-Saimaa: Hito hyvät norppabongarit valjastetaan ympäristökasvatukseen Lappeenrantalaisen Hito hyvä -brändin alla syntynyt Norpanbongaus-dokumentti on otettu Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristökasvatuksen materiaaksi. Siitä jalostetaan saimaannorppaa koskeva oppitunti koululaisille. Norpanbongauksessa Samu Koskinen ja Arttu Muukkonen jäljittivät norppia Saimaan purjehdusreissulla kesällä 2015. Lauri Aapron ohjaama 20 minuutin elokuva sai ensi-iltansa ulkoilmanäytöksessä Lappeenrannan Linnoituksessa saman vuoden syksyllä. Elokuva jalostuu ympäristökasvatuksen materiaaliksi Hito hyvän ja luonnonsuojeluliiton yhteistyönä. — Norppabongareiden seikkailuista syntynyt aineisto sopii erityisesti yläkouluikäisille, mutta on hauska tapa tutustua saimaannorpan elämään myös muillekin, luonnonsuojeluliiton tiedotteessa todetaan. Aineisto on suunniteltu 45 minuutin mittaiselle oppitunnille. Ensin esitetään elokuva, jota katsellessaan katsellessaan oppilaat vastaavat norppa-aiheisiin monivalintakysymyksiin. Oikeat vastaukset käydään läpi elokuvan jälkeen. Lopuksi opittuja asioita voi vielä testata Kahoot-mobiilipelillä. Lue koko uutinen:

