Etelä-Saimaa: Hävikkiruoka lähtee kaupoista tarvitseville jo nyt, ilman pakottavaa lakia Kolhiintuneet omenat ja pilkulliset banaanit menevät nyt asiakkaille eikä biojätteeseen K-supermarket Iso-Kristiinan hedelmä- ja vihannestiskistä Lappeenrannassa. Kysyntää euron maksaville hävikkilaatikoille on ollut. — Ihan hirveän hyvin ovat kaupaksi menneet. Menekki on ollut yllätys itsellenikin, kauppias Teppo Kylmä sanoo. Kylmä kertoi liittymisestään kauppojen hävikkikampanjaan Facebookissa toissa viikonloppuna. Viikossa viesti oli tavoittanut 20 000 mahdollista asiakasta. Hedelmä- ja vihannestiskistä on poistettava ykkösluokkaan kelpaamattomat tavarat. Nyt hevi-tiskin hoitaja poimii poistot tyhjiin hedelmälaatikoihin, vetää kelmun päälle ja laittaa yhden euron hinnalla myyntiin. Kylmä kertoo, kuinka hävikkimyynnin alettua ostoksille tuli asiakas suoraan leipäjonosta. Asiakas oli onnellinen, että saa nyt myös hedelmiä syödäkseen. Leipäjakelu on marketin tapa poistaa kuivuvaa leipää antamalla sitä asiakkailleen ilmaiseksi. — Kun laitamme leipäkärryn oven pieleen puoli yhdeksältä aamulla, yhdeksältä se on jo tyhjä. Joskus siinä on joitain kylmätuotteitakin, joista olemme tarkkoja että ne eivät ole kärryssä yli puolta tuntia, Kylmä kertoo. Hän ei näe hävikkituotteiden ilmaisen ja liki ilmaisen jakelun vähentävän normaalia myyntiä. Hävikin pienentämisessä se sen sijaan auttaa.Ruokahävikki nousi poliittiseksi kysymykseksi eduskunnan kesäloman kynnyksellä, kun kansanedustaja Ilmari Nurmisen (sd) lakialoite elintarvikkeiden jakeluvelvoitteesta keräsi yli sadan kansanedustajan kannatuksen. Nurminen odottaa innolla, että aloite saataisiin jo syksyn aikana valiokuntakierrokselle. Elintarvikkeiden toimitusketjusta ja ympäristöasioista vastaava johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä on odotuksissaan varautuneempi. — Aloite on alusta pitäen perustunut väärään olettamaan kaupan nykyisestä toiminnasta. Kauppa pitäisi pakottaa luovuttamaan elintarvikkeita ruoka-apuun, vaikka kaupan yritykset ovat toimineet näin jo vuosia. Hänen mielestään hävikin kanssa pystytään toimimaan innovatiivisesti, eikä pakottavaa lainsäädäntöä tarvita. Lue aiheesta laajemmin maanantain lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

