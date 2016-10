Uutinen

Etelä-Saimaa: Yksi vai kaksi yhtenäiskoulua Lappeenrannan länsialueelle? — asukastilaisuus aiheesta tiistaina Lappeenrannan länsialueen uusista koulukuvioista järjestetään asukastilaisuus tiistaina 18. lokakuuta. Aiheena on yhtenäiskoulu, josta on kaksi vaihtoehtoa. Toisen mukaan länsialueen 7.–9.-luokkalaisten opetus järjestettäisiin ainoastaan Sammonlahden yhtenäiskoulussa, toisen mukaan opetus järjestettäisiin sekä Sammonlahden että Lappeen yhtenäiskoulussa. Vaihtoehtoja on pohtinut länsialueen palveluverkon jatkovalmistelusta vastannut työryhmä, ja tiistaina niitä esitellään asukkaille. Tilaisuus on Sammonlahden koulun auditoriossa, ja se alkaa kello 18. Asukkaat ja muut osalliset voivat antaa palautetta yhtenäiskoulun vaihtoehdoista myös kaupungin avaamalla OtaKantaa.fi – sivustolla. Näkemyksiä voi esittää myös kirjallisesti kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkkiin tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lappeenranta.fi. Palautteet pitää antaa viimeistään 4. marraskuuta. Tarkoituksena on, että länsialueen yhtenäiskouluista päätetään marraskuun kaupunginvaltuustossa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/16/Yksi%20vai%20kaksi%20yhten%C3%A4iskoulua%20Lappeenrannan%20l%C3%A4nsialueelle%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89asukastilaisuus%20aiheesta%20tiistaina%20/2016121375144/4