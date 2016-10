Uutinen

Etelä-Saimaa: Vaikeimmin työllistyvät saattavat vapautua työllistämisrumbasta Etelä-Karjalassa Noin viidennes pitkäaikaistyöttömistä saattaa vapautua turhasta työnhakukierteestä Etelä-Karjalassa. Työvoiman palvelukeskuksen (Typ) johtajan Antti Ronkaisen mukaan 65 prosenttia Etelä-Karjalan 9 000 työttömästä on vaikeasti työllistyviä. Heistä taas noin joka viides on sellainen, joka ei työllisty, vaikka mitä tekisi. Etelä-Karjalassa tämä joukko halutaan pois työnhakurumbasta heille paremmin sopivien palvelujen piiriin. — Nyt sellaisetkin asiakkaat, jotka eivät aidosti ole hakeutumassa työmarkkinoille terveys-, motivaatio- tai elämähallintaongelmien takia, täytyy pitää tässä rumbassa kiinni, jotta he saisivat työttömyysturvaa. Voisi sanoa ääneen, että ei tästä mitään tule. Jatkossa he saisivat sosiaalista kuntoutusta ja toimeentulotukea. — Ketään ei hylätä, vaan annetaan heille mahdollisuus eheytyä muuten. Toimeentulotuen maksatus siirtyy ensi vuonna Kelalle. Ronkainen huomauttaa, ettei Kelan kantaa asiaan vielä tiedetä. Eksote maksaa Kelan työmarkkinatuen kuntaosuutta tänä vuonna noin 9,7 miljoonaa euroa, minkä lisäksi pitkäaikaistyöttömien aktivointitoimiin menee yli viisi miljoonaa euroa. Kuntien ja Eksoten yhteenlasketut välittömät kustannukset kasvavat jopa 25 miljoonaan euroon. Eksote tavoittelee eri keinoin noin kahden miljoonan euron pudotusta Kelan kuntaosuuksiin. Kuntouttavan työtoiminnan rinnalle nousee entistä vahvemmin palkkatukityöllistäminen. Sen arvioidaan vievän oikeille työmarkkinoille työtoimintaa paremmin. Eksoten ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy 0,9 miljoonan euron määräraha palkkatukityöllistämiseen. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/16/Vaikeimmin%20ty%C3%B6llistyv%C3%A4t%20saattavat%20vapautua%20ty%C3%B6llist%C3%A4misrumbasta%20Etel%C3%A4-Karjalassa%20/2016121379539/4