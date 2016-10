Uutinen

Etelä-Saimaa: Uusi ympärivuorokautinen auttava puhelin rahoitettaneen rikosuhrimaksulla Loppuvuonna avataan valtakunnallinen auttava puhelin, joka tarjoaa tukea naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan uhreille. Vastaavaa ympärivuorokautista palvelua ei ole Suomessa aiemmin ollut. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava auttava puhelin on ollut käytössä jo kymmenen vuotta. — Meillä on useita järjestöjen ylläpitämiä auttavia puhelimia, mutta ne toimivat yleensä vain tietyn ajan päivästä. Järjestöiltä saamamme palautteen perusteella tarve ympärivuorokautiselle palvelulle on olemassa, kehittämispäällikkö Helena Ewalds Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sanoo. Uuden auttavan puhelimen toiminta poikkeaa nykyisin toimivista siinä, että puhelinpäivystäjinä on sitä työkseen tekeviä ammattilaisia. Esimerkiksi Rikosuhripäivystyksen auttavassa puhelimessa toimii yleensä vapaaehtoisia. Ammattilaiset ovat kouluttaneet heidät tehtävään. THL valitsee palveluntuottajan lähipäivien aikana viiden järjestön joukosta. Auttavan puhelimen nimeksi on valittu Nollalinja, ja sen puhelinnumero ja verkkosivu julkaistaan todennäköisesti joulukuun aikana. — Pyrimme saamaan palvelun käyntiin ennen joulua, sillä perheväkivaltateema nousee aina pyhien aikana esille, Ewalds sanoo. Puhelinpäivystäjät antavat soittajille neuvoja, mutta he ovat myös keskusteluapuna. — Perheväkivallan uhri voi tarvita aluksi yksinkertaisesti kuuntelijan, joka uskoo häntä. Monen kokemus on, että viranomaisille on vaikea kertoa asiasta tai asiaa ei jopa uskota. Monen uhrin on myös vaikeaa ymmärtää itselleen tapahtunutta. Vaikka uhri tietää, että perheväkivalta on yleistä, hänelle voi tulla epäilys siitä, että hänessä itsessään on vika, Ewalds kertoo. Nollalinjan rahoitus on tarkoitus kerätä rikosuhrimaksulla. 40 tai 80 euron maksu kerätään rikoksen tekijöiltä. Maksun suuruus riippuu rikoksen vakavuudesta. Suurin yksittäinen maksajaryhmä ovat autoilijat, jotka on tuomittu liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Näistä neljäsosa on ylinopeussakkoja. Kaikki avustusrahat eivät mene uuteen puhelinpalveluun, vaan niitä jyvitetään muillekin yhteisöille, kuten Rikosuhripäivystykselle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/16/Uusi%20ymp%C3%A4rivuorokautinen%20auttava%20puhelin%20rahoitettaneen%20rikosuhrimaksulla/2016521383452/4