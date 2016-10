Uutinen

Etelä-Saimaa: Tänään se alkaa — Kari Sorjonen saapastelee ruutuihin kello 21.05 Televisio loistaa tänä iltana varmaan monessa eteläkarjalaisessa olohuoneessa. Keskusrikospoliisin etsivä Kari Sorjonen astelee niihin ensimmäistä kertaa. Lappeenranta näyttää uudessa televisiosarjassa todella hyvältä, kertovat ennakkojaksoja nähneet. Kaupunki näyttää hyvältä varmasti ulkomaisillakin kanavilla. Sorjonen leviää useampaan maahan kuin yksikään suomalainen draama toistaiseksi. Tällaista näkyvyyttä ei olisi ikinä varaa ostaa, hyrisi Lappeenrannan kaupungin markkinointi- ja asiakaspalvelupäällikkö Mirka Rahman Etelä-Saimaalle syyskuussa. Sorjonen näkyy nyt myös kaupungin nettisivuilla. Mutta mitä tästä kaikesta näkyvyydestä sitten voi odotella? Kilautetaanpa Ystadiin, Kurt Wallanderin kotikaupunkiin. Ystad on pieni, eteläruotsalainen taajama. Wallander puolestaan on samannimisestä poliisista kertova elokuvasarja. Se muutti koko taajaman. Wallander-elokuvat kasvattivat turismia. — Heti ensimmäisten Wallanderien jälkeen turismi kasvoi 30 prosentilla, kertoo Petra Rundqvist, Ystadin kaupungin filmistrategi. Elokuvat muuttivat kaupungin ilmapiiriä. Ystad päätti tehdä itsestään niin elokuvaystävällisen paikan kuin suinkin. Ja teki: Ystadista tuli nopeasti yksi koko Ruotsin tärkeimmistä kuvauspaikoista. Vuosina 2004 — 2014 sen alueella kuvattiin 88 elokuva- ja televisioproduktiota. Kuvauksilla on iso merkitys alueen taloudelle. Isot produktiot jättävät alueelle vähintään tuplaten sen rahamäärän, jonka kunta niiden kuvauksiin investoi. Lue koko uutinen:

