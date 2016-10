Uutinen

Etelä-Saimaa: Sakari Haikala taisteli Neuvostoliittoa vastaan Saksan joukoissa 1 400 muun suomalaisen kanssa Verivana seuraa paarien kulkua. Neuvostoliiton koneet ovat jälleen pommittaneet Kouvolaa. 16-vuotias suojeluskuntapoika Sakari Haikala kaivaa paljain käsin esiin ihmisiä, jotka ovat jääneet tuhoutuneeseen sirpalesuojaan. Eloonjääneitä hän kantaa paareilla Kankaan koululle ensiapuun. Kellarin lattialla saa varoa liukastumasta vereen. Talvisodan avuttomat siviiliuhrit ja sankarihautausmaalla yhä pitenevä valkoisten ristien rivi nostattavat ankaran ryssävihan nuoren pojan mielessä. Sakari Haikala pystyy yhä, 93-vuotiaana sotaveteraanina, palaamaan tuohon tunteeseen. Vielä tänäkin päivänä hän on sitä mieltä, että oli hyvä, kun Adolf Hitler hyökkäsi Neuvostoliittoon. — Isänmaalliset suomalaiset ajattelivat, että voimissaan oleva Saksa panee ryssän matalaksi ja Suomi saa takaisin siltä ryövätyt Karjalan alueet. Sakari Haikala on entinen Waffen-SS-sotilas. Mutta natsi hän ei ole. Kirjainyhdistelmällä SS on paha kaiku. SS oli avainroolissa juutalaisten joukkotuhossa, holokaustissa, ja vihollispuolen siviileihin kohdistuneissa julmuuksissa. SS eli Schutzstaffell, suomeksi suojajoukot, perustettiin 1920-luvulla Hitlerin henkivartiokaartiksi. Se laajeni vähitellen valtavaksi poliittis-sotilaalliseksi organisaatioksi, jonka kautta Saksaa ja sen sotakoneistoa hallittiin. Waffen-SS oli yksi järjestön osastoista. Se oli Saksan armeijan Wehrmachtin alainen eliittisotilaiden osasto, joka pantiin taistelemaan kaikkein viheliäisimpiin paikkoihin. Waffen-SS:llä oli koulutetuimmat sotilaat ja parhaat aseet. He kulkivat aina etujoukoissa. Tämä onkin tärkeä erottelu, jota nykyaikana on ehkä vaikea käsittää: kaikki SS-sotilaat eivät osallistuneet juutalaisten joukkotuhoon. Allgemeine-SS:llä oli vastuu keskitysleireistä. Allgemeine-SS:ään kuuluneet Einsatz-gruppet, suomeksi toimintaryhmät, saapuivat, kun Waffen-SS oli jo edennyt seuraavalle rintamalle. Einsatzgruppen tehtäviin kuului natsihallinnon ei-toivotuksi määrittelemän väestön tuhoaminen valloitetulta alueelta. —Suomalaiset Waffen-SS-sotilaat eivät koskaan osallistuneet julmuuksiin. Asiaa on yleisesti epäilty, mutta sitä on myös tutkittu valtavasti. Mitään todisteita suomalaisten osallisuudesta siviileihin kohdistuneisiin julmuuksiin ei ole löytynyt, vaikka kaikki kivet ja kannot on käännetty, filosofian tohtori ja tietokirjailija Mirja Turunen painottaa. Kotkalaisen Turusen teos Koska kotimaa meidät lähetti — SS-mies Sakari Haikala Hitlerin eliittijoukoissa ilmestyi viime torstaina. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

