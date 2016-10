Uutinen

Etelä-Saimaa: Prinsessa Armaadan telakkareissu voi venyä kevääseen — katso kuinka yli satavuotias pohja vaihtuu uuteen Ravintolalaiva Prinsessa Armaada seisoo kiskoilla kulkevalla kelkalla Lappeenrannan Kanavansuussa. Kuusi metallimiestä kulkee pohjan läpi ruumaan ja sieltä ulos. Meneillään on yli satavuotiaan laivan alkuperäisen ja paljon nähneen pohjan uusiminen. Työ on iso ja monivaiheinen, sillä laivan koossa pitämiseksi pohjarakenne pitää vaihtaa varoen pala palalta. Uusiksi menevät vesirajan alapuolisen pohjan lisäksi alakerran ravintolatilat, keittiö ja varasto. Laivan yläkerta ja ulkoasu eivät muutu. Vielä ei tiedetä, kuinka kauan pohjan metallityöt vievät. Mikäli jäät ehtivät peittää Saimaan ennen kuin valmista tulee, laiva pysyy perinnelaivatelakalla koko talven. Siinä tapauksessa myös laivan sisätilat uusiutuvat telakalla. Jos taas järvi jäätyy myöhään ja hinaaja ehtii tuomaan aluksen takaisin Kaupunginlahdelle ennen talven tuloa, sisustustyöt tehdään laiturissa. Viimeistään vappuna laiva on Kaupunginlahdella kevättä vastaanottamassa. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

