Etelä-Saimaa: Petteri Puustinen teki kolme maalia ja auttoi NST:n jatkoaikavoittoon Pohjanmaalla Petteri Puustisen hattutemppu auttoi NST:n vierasvoittoon Nurmon Jymystä salibandyn miesten 1. divisioonassa. Harvinaisen pienessä kaukalossa pelatussa maalihulabaloossa Puustinen toi NST:n tasoihin 56. peliminuutilla ja laukoi jatkoajan alussa voittolukemiksi 9—8 (3—4, 2—1, 3—3, 1—0).NST tuli ottelussa viidesti tasoihin ja johti ennen voittomaalia vain kertaalleen, kun Joona Heiskanen teki lukemiksi 5—4.— Olisimme voineet voittaa ottelun jo vähän aikaisemminkin, NST:n päävalmentaja Perttu Kytöhonka totesi.NST haluaa luoda itselleen identiteetin, joka nojaa vahvaan pallolliseen pelaamiseen. Kytöhongan mukaan joukkue on alkukauden aikana parantanut kuitenkin erityisesti puolustuspeliään.Sunnuntaina takaiskut tulivat pallollisen pelin virheiden kautta.— Tiivistimme kolmannessa erässä kahteen ketjuun, joiden kymmenestä pelaavasta jätkästä oli neljä B-junioria ja kaksi A-junioria. Puolustuspelimme paraneminen tulee jo ihan sitäkin kautta, kun nämä jätkät sopeutuvat tähän sarjaan ja aikuisten peleihin. Heille on tullut jo nyt isoja askelia henkilökohtaisella tasolla. Olen siitä iloinen, mutta siinä on vielä paljon töitä tehtävänä. Lue koko uutinen:

