Etelä-Saimaa: Parikkalan ja Savonlinnan väliset junavuorot on parilta päivältä peruttu — tilalla on linja-autokyyti Parikkalan ja Savonlinnan välillä ei sunnuntaina kulje lainakaan kiskobusseja vaan vuorot on peruttu. — Kiskobussin kulunvalvonnassa ilmeni teknistä vikaa lauantaina eikä korvaavaa kiskobussia ole nopeasti saatavissa, kertoo viestintäasiantuntija Taina Kuitunen VR:n viestinnästä. Matkustajat on kuljetettu Savonlinnan Kauppatorin pysäkin ja Parikkalan aseman välillä linja-autoilla. — Kaikilla välipysäkeillä käydään tietysti myös. Tämän takia ei jatkoyhteyksistä kukaan kyydistä jää. Kuitusen mukaan näyttää siltä, että kumipyörillä ajetaan vielä maanantainakin ja kiskobussi saadaan raiteille taas tiistaina. — Liikennetilannetta kannattaa seurata VR.fi:n kautta. Sinne tiedot päivittyvät nopeasti. Lue koko uutinen:

