Uutinen

Etelä-Saimaa: Catzille kauden toinen tappio, Reshetko sivussa Catz Lappeenranta on itselleen harvinaisessa tilanteessa naisten Korisliigan runkosarjassa. Joukkue on hävinnyt neljästä runkosarjaottelustaan puolet. Sunnuntaina Catz taipui vieraskentällä, jossa Forssan Alku oli parempi pistein 86—78 (47—39).Catz joutui pelaamaan ilman kapteeniaan Elena Reshetkoa, joka on sivussa jalkapohjavamman vuoksi. Reshetkon puuttuminen näkyi Catzin puolustuksessa. Lappeenrantalaiset kyllä voittivat levypallot 48—38, mutta Forssa upotti kahden pisteen heittonsa kovalla 60 prosentin teholla.Molemmat joukkueet pelasivat poikkeuksellisen kapealla, kuuden pelaajan rotaatiolla. Catzin pelintekijä Ariel Massengale ja Forssan Kiana Johnson pelasivat täyden ajan.Catzin tilanne helpottuu pian, sillä taitava korintekijä ja Catzissa kolme SM-kultaa voittanut Chandrea Jones saapuu Lappeenrantaan näillä näkymin torstaina. Lue koko uutinen:

