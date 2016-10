Uutinen

Etelä-Saimaa: C-vitamiini ei estä flunssan puhkeamista Apteekeista löytyy laaja valikoima erilaisia tuotteita ja valmisteita nuhan ja kuumeen hoitoon. Parantavaa lääkettä flunssaan ei kuitenkaan ole. On vain lääkkeitä, jotka lievittävät oireita. — Särkylääkkeistä on apua esimerkiksi päänsärkyyn, kuumeeseen tai lihaskipuihin. Saatavilla on myös lääkkeitä, joissa on mukana vitamiineja, proviisori Suvi Luomi kertoo. Luomen mukaan vitamiineista ei ole tehty sellaisia lääketutkimuksia kuten lääkkeistä, mutta niistä voi olla apua flunssan hoidossa. Esimerkiksi sinkki voi lyhentää flunssan kestoa ja siksi sitä on joissain flunssavalmisteissa. Kotkan Terveystalon vastaava lääkäri Ilpo Nikkari ei ole vakuuttunut vitamiinien vaikutuksista flunssan hoidossa. — C-vitamiini ei estä flunssan puhkeamista, mutta se voi lyhentää oireiden kestoa. Näistä voi olla useampaa mieltä, erilaisia tutkimustuloksia on olemassa. Lue koko uutinen:

