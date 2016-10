Uutinen

Etelä-Saimaa: Arkistosta: Tässä kutoo sukkaa eteläkarjalainen teatterieliitti Etelä-Saimaan kulttuuritoimitus kysyi vuonna 2010 teatteriyleisön perustietoja Lappeenrannan kaupunginteatterissa ja Teatteri Imatrassa. Tulokseksi tuli, että salissa istuu yleensä yli 60-vuotias, vähän koulutettu nainen. Se tarkoittaa, että Etelä-Karjalan teattereissa näytelmiä katsoo maakunnan tyypillisin asukas. Yksi heistä imatralainen Eeva Hallikainen, joka vuonna 2010 oli 67-vuotias. Hallikainen on seurannut sekä Imatralla että Lappeenrannassa viime aikoina noussutta teatterikeskustelua. — Olen ystävieni kanssa ihmetellyt, mikseivät Lappeenranta ja Imatra tee teattereittensa kanssa enemmän yhteistyötä, Hallikainen sanoo. Tässä 17. lokakuuta 2010 julkaistu juttu: Eeva Hallikainen on niitä, jotka pitävät yllä teattereita ja muutakin kulttuurielämää paitsi omassa maakunnassa myös kauempana. He käyvät teatterissa useita kertoja vuodessa ja maksavat lippunsa itse. Ajatus siitä, että teatteri olisi eliitin huvia ja että Lappeenrantaan puuhattaisiin uutta teatteritaloa eliittiä varten, saa Hallikaisen nauramaan. — Ei todellakaan! Kyllä siellä tavallisia eläkeläisiä on, ja paljon. Teatterin katsomoissa on akkavalta, ja kenellä vielä on mies, ne saavat joskus miehensäkin mukaan, Hallikainen tietää. Yleisössä istuu useimmiten nainen. — Meitä yksinäisiä naisia on paljon. Itse käyn teatterissa yleensä eläkeläisporukassa, tyttökaverini kanssa tai yksin. Helsingin teattereissa seurana ovat omat lapset. Upeana elämyksenä Hallikaisen mieleen on jäänyt Kansallisteatterin Kvartetti muutama vuosi sitten. — Täällä Imatrallakin on ollut monta tosi hyvää esitystä. Aki Honkatukia on sairaan hyvä! Täällä saavat omalla porukallakin aikaan sen, mitä tarvitsee. Musiikkiteatterista en niin hirveästi pidä. Yleisössä istuu useimmiten yli 60-vuotias. — Moni kysyy, miten olen ruvennut teatterissa käymään. En ollut vielä koulussakaan, kun mummon kanssa kävelin Ruokolahden Hauklapin seurojentalolle. Siellä kävi kiertueteattereita. Taisin nukkua suuren osan ajasta! — Mahdottoman mukavaa on käydä porukalla muitten eläkeläisten kanssa, samalla käydään jossain syömässä hyvin. Suurin osa teatteriyleisöstä on käynyt vain kansakoulun. Eeva Hallikainen on käynyt kansakoulun sekä opiskellut hetken kauppakoulua. Se jäi kesken, kun hän meni naimisiin. Töissä Hallikainen oli Imatralla kaupan myyjänä. Suurin osa teatteriyleisöstä on eläkkeellä. Työelämässä ollessaankin ja kahden lapsen äitinä Hallikaisella riitti aikaa teatterille. — Imatran farssi pitäisi seuraavaksi lähteä katsomaan, ja Lappeenrantaan Kekkonen. Elokuvissakin tykkään käydä. Prinsessa taisi jo mennä, mutta meneekös se Pohjantähti vielä? Enemmistö käy teatterissa usean kerran vuodessa. Hallikainen haluaa kannattaa myös harrastajateattereita. Häntä harmittaa, ettei puutarhahommiltaan ehtinyt näkemään Irti-teatterin Tankki täyteen -esitystä. Ruokolahdella meni Niskavuori, mutta sitä Hallikainen sanoo nähneensä jo tarpeeksi. Eläkeläiskerhon kanssa hän on reissannut Mäntsälät, Joensuut ja Mikkelit. — Joensuussa näin Puhdistuksen. Se oli aika raskas. Mutta en minä sitä mieltä ole, että teatterissa pitäisi aina saada nauraa. Tragediaa saa olla, mutta ei välttämättä lopussa. Eeva Hallikainen on innostunut oopperastakin. Kymmenisen vuotta sitten hän sai lapsiltaan lahjaksi ensimmäisen oopperalippunsa, ja sen jälkeen hänestä tuli Savonlinnan oopperajuhlien vakiokävijä. Kansallisoopperasta hän mainitsee näkemänsä Karita Mattilan, joka oli hänestä ”älyttömän hieno”. Ja vaikka oopperassakin on paljon niitä, joille joku muu maksaa liput, Hallikainen tietää, että myös itse lippunsa maksaneita on paljon. Useimmat maksavat lippunsa itse. Hallikainen ei purnaa teatterilippujen hinnoista. — Työeläkkeellä olevien on turha valittaa, että kaikki on kallista. Eliitti: Valiojoukko, parhaimmisto, hienosto tai ylintä valtaa käyttävä joukko. Yleisesti sanalla tarkoitetaan suhteellisen pientä hallitsevaa ryhmää, joka nauttii etuoikeutettua asemaa, jota alemman sosiaalisen aseman yksilöt ylläpitävät ryhmän rakenteessa. Eliitti on sosiaalisessa rakenteessa olevien taloudellisten ja poliittisten voimien tulos. Yhteiskunnilla on aina ollut muodostuessaan pyrkimys kerrostua sekä politiikan että kykyjen takia. Eliittiaseman haltijalla on paineita pitää yllä oma asemansa osana eliittiä. Lähde: Wikipedia Vuonna 2010 tehty teatterikysely: Eteläkarjalaisesta teatteriyleisöstä miehiä on 30 prosenttia. Yleisöstä kuuluu ikäluokkaan 50—70-vuotias 60 prosenttia. Lippunsa maksaa itse kolme neljästä teatterissa kävijästä. Puolet yleisöstä käy teatterissa useita kertoja vuodessa. Etelä-Saimaa kysyi yleisön tietoja Lappeenrannan kaupunginteatterissa 2.10. näytöksissä Kekkonen ja Ei lintu eikä kala sekä Teatteri Imatrassa 6.10. näytöksessä Kääk! Sängyssäni on varas! Yleisö vastasi lomakkeissa seuraaviin kysymyksiin valitsemalla valmiiksi annetuista vaihtoehdoista: sukupuoli, ikä, koulutus, työ, kuinka usein käy teatterissa, maksoitko lippusi itse. Vastauksia tuli 149. Lue koko uutinen:

