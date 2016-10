Uutinen

Etelä-Saimaa: Teija Kapiainen muutti perheineen lapsuuden kotiinsa Ratkaisu oli lopulta niin itsestäänselvä, että sen olemassaoloa oli aluksi vaikea huomata: tietysti nuori perhe muuttaisi Teijan lapsuudenkotiin Kuusankosken Mäyrämäelle. Teija Kapiainen ja Jari Viljamaa odottivat toista lastaan. Esikoinen Saara oli puolitoistavuotias. Rivitaloasunto Korialla oli käymässä pieneksi, ja uutta etsittiin samasta taajamasta. Sitten Teijan vanhemmat tekivät ehdotuksen: mitä jos muuttaisitte tähän isoon taloon ja me kerrostaloon keskustaan? Sehän olisi hyvä ratkaisu kaikkien kannalta. Muutto Mäyrämäkeen tehtiin kaksi viikkoa ennen Elsan syntymää. Teija Kapiainen muistelee vedelleensä maalipintoja aivan raskauden viime metreillä. Ajatus siitä, että omat lapset saisivat kasvaa samassa ympäristössä ja käydä aikanaan samaa koulua kuin itse, tuntui Teijasta tavattoman hyvältä. Hänelle ja hänen sisarilleen vehreä Mäyrämäki on aina ollut rakas paikka. — Kutsun tätä Melukyläksi. Oma lapsuus oli ihanaa aikaa. Kaverit olivat lähellä ja leikit ulottuivat lähimetsikköihin. Naapuri oli pihanurmen toisella puolella, eikä ollut korkeaa aitaa välissä. Aina tultiin hyvin juttuun. Enää alueella ei asu yhtä paljon lapsiperheitä kuin Teijan lapsuudessa, mutta turvallisen ja yhteisöllisen luonteensa Mäyrämäki on säilyttänyt. Pientenkin lasten kanssa voi huoletta pyöräillä lähikaduilla. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

