Taiderullakko liikuttaa taidetta ihmisten luokse Etelä-Karjalassa Kaakon taide on kehittänyt kompaktin näyttelyformaatin Taiderullakon, joka vie taiteen ihmisten luokse. Rullakko liikkuu pakettiauton kyydissä liki mihin vain: päiväkoteihin, kouluihin, palvelutaloihin, työpaikoille. — Taiderullakko syntyi tarpeesta — miten taide olisi saavutettavampaa. Pari vuosikymmentä sitten oli tarjolla pieniä kiertonäyttelyitä, mutta toiminta uupui toiminnan työläyteen, kertoo idean äiti, Kaakon taiteen taidejohtaja Anna Vilkuna tiedotteessa — Ei tämänkaltaista näyttelynkierrätystapaa ole missään muualla. Tällä hetkellä Taiderullakko on Iso Apu -palvelukeskuksessa Lappeenrannassa. — Taiderullakko on herättänyt kiinnostusta uutena toimintamallina; työntekijätkin vilkaiset sitä aina ohi mennessään. Toivon, että tämänkaltainen toiminta lisääntyy, koska taiteella on tutkitusti hyvinvointivaikutuksia, sanoo Eksoten erityisasiantuntija Tuula Helén tiedotteessa. Jo ensi viikolla se suuntaa Kymenlaaksoon Hyvinvointiasema Sarastukseen Inkeroisiin ja sieltä Kettumäen palvelukeskukseen Kuusankoskelle. Marraskuun alkupuolella Taiderullakko matkaa Lappeenrantaan, jossa se on esillä kaupunginkirjastossa. Taiderullakon neitsytmatkalla on esillä Lappeenrannan grafiikanpajalaiset -näyttely, taidegraafikko Tarja Heilimon, Ella Kettusen ja Emmi Sinkkosen teoksia. Taiderullakon teosmäärä riippuu kulloisestakin tilasta. Iso Apu -palvelukeskuksessa Taiderullakon kyydissä on kahdeksan teosta, joita teemoittaa luonto. Marraskuussa Taiderullakon valikoima kasvaa korutaiteilija Tarja Tuupasen Marmoria -näyttelyllä. Taiderullakon oheen voi tilata myös luennon ja työpajan. Kaakon taide tekee yhteistyötä Taiderullakon kierrättämisessä Lappeenrannan taidemuseon kanssa. — Taiderullakko niveltyy hyvin osaksi aluetaidemuseotyötämme, johon kuuluvat paikallisen taiteen esiintuominen ja taidekasvatus, valottaa taidemuseon amanuenssi Mona Taipale tiedotteessa. Rahoituksen Taiderullakon kehitys- ja pilotointityöhön Kaakon taide on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/15/Taiderullakko%20liikuttaa%20taidetta%20ihmisten%20luokse%20Etel%C3%A4-Karjalassa/2016121382084/4