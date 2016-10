Uutinen

Etelä-Saimaa: Suihkukone pyörii Lappeenrannan taivaalla — tällä kertaa lentoharjoituksia pitää Norra Norran lentäjät harjoittelevat Lappeenrannan taivaalla lauantaiaamuna. Lappeenrannan lentoaseman toimitusjohtaja Petteri Lehti kertoo, että harjoitukset päättyvät viimeistään kello 14. Lehti arvelee, että Lappeenrannassa kiertelee lauantaina Embraer-suihkukone. Norran laivastoon kuuluu Embraer-suihkukoneita ja ATR-potkuriturbiinikoneita. Norran ATR harjoitteli Lappeenrannassa perjantaina. Norra, eli Nordic Regional Airlines, on suomalainen lentoyhtiö, joka toimii Finnairin alihankkijana. Norra lentää Finnairin lentoja Suomessa ja Euroopassa. Lehti kertoo, että Norran lentäjät harjoittelivat Lappeenrannassa ensimmäistä kertaa perjantaina. Seuraava koulutuspäivä on suunniteltu perjantaiksi 21. lokakuuta. — Tämä on uutta ja ihmeellistä lentoasemalle. Finnair aloitti harjoitukset kesällä ja Norra oli ensimmäistä kertaa eilen, Lehti sanoi lauantaiaamuna. Lauantaina Lappeenrannan taivas on niin pilvinen, että harjoittelevaa konetta on vaikea nähdä. Suihkukoneen äänen pystyy kuitenkin kuulemaan. Aamulla kone ei näkynyt Etelä-Saimaan Lentokoneet-sivulla. Lue koko uutinen:

