SaiPan Curtis Hamilton johtaa jääkiekkoliigan maalipörssiä: ”Kiekot vain tuntuvat pomppivan suuntaani”

Curtis Hamilton on iloinen mutta myös hivenen hämillään hurjasta maalivireestään. SaiPaan täksi kaudeksi siirtynyt kanadalaishyökkääjä johtaa jääkiekkoliigan maalipörssiä. Kymmenessä liigaottelussa Hamilton on tehnyt tehopisteet 9+2. — Kiekot vain tuntuvat pomppivan suuntaani. Hengaan vain vastustajan maalin lähistöllä ja kiekot tulevat lapaani. Toivottavasti onneni jatkuu, Hamilton, 24, sanoo. Samaan hengenvetoon Hamilton kiittää joukkuekavereitaan, joiden kanssa hän on samalla aaltopituudella. — Iso osa onnistumisistani on ketjukaverieni ansiota. Täällä on ollut hauskaa. Torstaina Hamilton teki 3—1-maalin, kun SaiPa kaatoi Helsingin IFK:n ja otti kauden ensimmäisen vierasvoittonsa kotimaan liigassa. — Meillä on ollut heti kauden alussa niin monta loukkaantumista, että se on tehnyt yhteispelimme ja joukkueen kemian rakentumisesta tavanomaista vaikeampaa. Nyt lähes kaikki ovat taas kunnossa. Toivottavasti niin on jatkossakin, jotta voimme keskittyä pelimme kehittämiseen. — On tärkeää olla kunnossa oikeaan aikaan. Tulosta tulee kyllä, kunhan pelaamme laadukkaasti. Pitää varmistaa, että teemme pienet asiat hyvin jatkossakin. Viime kaudella Hamilton pelasi Sparta Prahassa, joka eteni keväällä Tšekin liigan loppuotteluihin, joissa se taipui Liberecille. Hamiltonin mukaan kielimuuri Suomessa ja SaiPassa on matalampi kuin Prahassa, jossa osa pelaajista ja valmentajista ei puhunut englantia. — Täällä voin keskustella kenen kanssa vain. Sen ansiosta hallille on helppo tulla. Suurin osa tyypeistämme puhuu täydellistä englantia. Suomen liigassa pelattava jääkiekko on Hamiltonin mukaan puolustavampaa kuin mihin hän on tottunut. — Välillä se on vähän turhauttavaa, mutta sopeudun kyllä.

