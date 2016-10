Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa metsästää pisteitä Hämeenlinnasta, kokoonpano säilyy entisellään Jussi Olkinuora jatkaa SaiPan maalilla vierasottelussa Hämeenlinnan Pallokerhoa vastaan. Jussi Markkanen ei ole edelleenkään kokoonpanossa ja toisena maalivahtina on A-juniori Ville Ruokonen. Myös kentälliset säilyvät entisellään. SaiPa katkaisi torstaina viiden ottelun tappioputkensa jääkiekkoliigassa, kun HIFK kellistyi Helsingissä. Keltamustilla on tältä viikolta alla kaksi voittoa, kun mukaan lasketaan tiistain CHL:n pudotuspeliottelu Tapparaa vastaan. Hämeenlinna ei ole ollut keltamustille helpoin mahdollinen paikka pelata. Viime kaudella SaiPa hävisi ritariluolassa molemmat ottelunsa, joskin niukasti ja jälkimmäisen vasta voittolaukauksien jälkeen. Sitä edellisellä kaudella voitot tasattiin 1—1. Sarjataulukossa HPK on kahdeksan pistettä SaiPan edellä viidentenä. Hämeenlinnalaiset huokuvat hyvää virettä, sillä joukkue on voittanut viisi edellistä otteluaan. Lue koko uutinen:

