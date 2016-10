Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuorten alkoholin käyttö ja tupakointi ovat vähentyneet selvästi Nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt merkittävästi Etelä-Karjalassa. Kun vuonna 2006 yläkoululaisille tehdyssä kyselyssä 32,6 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista ilmoitti juoneensa ainakin kerran itsensä humalaan, tänä vuonna vain 15 prosenttia kertoi juoneensa ainakin joskus humalahakuisesti. — Päihteiden käytön suhteen kehitys on mennyt hyvään suuntaan, Elämäni Sankari yhdistyksen toiminnanjohtaja Henrik Norrena myhäilee. Niiden nuorten osuus, jotka uudessa kyselyssä ilmoittivat juovansa humalahakuisesti kerran viikossa tai useammin on uudessa tutkimuksessa pudonnut kahteen prosenttiin. — Tämä viikoittain alkoholia käyttävien nuorten ryhmä ei ollut tosin kovin suuri myöskään kymmenen vuotta sitten, Norrena sanoo. Myös nuorten tupakointi on vähentynyt selvästi. Kun kymmen vuotta sitten 15,5 prosenttia yläkoululaisista kertoi käyttävänsä nikotiinituotteita, uudessa kyselyssä nikotiinituotteiden käyttäjiä oli enää seitsemän prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista. Imppausta on kokeillut kahdeksan prosenttia vastanneista vuoden aikana. Useammin kuin kerran vuoden aikana liuottimia, butaania tai vastaavia aineita päihteinä oli käyttänyt kolme prosenttia vastanneista. Huumausaineita oli vuoden aikana käyttänyt kaksi prosenttia vastanneista. Lääkkeitä oli huumaavassa tarkoituksessa käyttänyt yksi prosenttia vastaajista. Ehkä hätkähdyttävin tieto on se, että 10 prosenttia vastanneista kertoo, että heille on tarjottu huumausaineita. Kyselyn perusteella Etelä-Karjalassa on muutamia kymmeniä 14—16-vuotiaita nuoria, joiden kohdalla päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat ovat kasautuneet. — Kyselytutkimuksen tulokset ja nuorten terveydentilasta tehtyjen tutkimusten tulokset ovat hyvin yhdensuuntaisia, Norrena sanoo tutkimuksen luotettavuudesta. Lue koko uutinen:

