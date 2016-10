Mikä puree sääret paukamille vielä syksyllä?

Kuva: Piia Kaskinen

Mitä pahusta: kelit ovat jo melkein nollassa. Silti joku käy öisin syömässä sääriin kutisevia patteja.



Mikä tämä syksyinen verenimijä on, tutkija Juha Jantunen Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutista?

— Yksi vaihtoehto on sama kuin kesälläkin: hyttynen. Sisätiloissa elää ympäri vuoden kaupunkihyttysiä, joita myös viemärihyttysiksi kutsutaan. Niitä on etenkin kerrostaloissa.



Kuinka kaupunkihyttystä voi torjua?

— Torjuminen on hankalaa, sillä ne lisääntyvät hyvin vähässä vedessä, esimerkiksi suihkun vesilukoissa. Niitä voi torjua puuttumalla pieniin sisällä oleviin vesitilkkasiin.



Onko pattien imijöiksi muita vaihtoehtoja?

— Lutikat. Niiden määrä on lisääntynyt viime vuosina. Kun lutikka käy imemässä verta, se päästää nestettä lävitseen. Lakanoista, sängyn alapuolella tai sängyn jaloista voi silloin löytyä pieniä, mustia kuivuneen veren täpliä.