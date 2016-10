Uutinen

Etelä-Saimaa: Anu Sinisalo nautti tehdessään Sorjosessa Lena Jaakkolan roolia Anu Sinisalo nyrkkeili, puolustautui, ampui ja tappeli sekä opetteli venäjää uuden televisiosarja Sorjosen kuvauksissa. Konkarinäyttelijä pääsi irrottelemaan oikein kunnolla televisiosarja Sorjosen kuvauksissa Lena Jaakkolana. Sinisalo kuvaa Jaakkolaa toiminnan naiseksi, joka liikkuu hieman harmaalla alueella. — Hienoa on ollut se, että olen tämän ikäisenä saanut tehdä tuollaisen androgyynin roolin, Sinisalo sanoo. — En ole ennen päässyt nyrkkeilemään, käyttämään asetta tai harjoittelemaan tappelukoreografioita ja itsepuolustusta. Sinisalo myöntää, että raskastakin se hetkittäin oli, sillä viisikymppisen keho ei enää palaudu ihan samalla tavalla kuin nuorempana. Sunnuntai-ilta tuo televisioihin rikossarja Sorjosen ensimmäisen osan. Nimiroolissa on Ville Virtanen. Tarinan alussa Sorjonen muuttaa tyttärensä ja vaimonsa kanssa vaimon kotikaupunkiin Lappeerantaan. Rouva Sorjosta näyttelee Matleena Kuusniemi. Sorjonen ja Jaakkola kohtaavat toisessa jaksossa. Lena Jaakkola replikoi paitsi suomeksi myös venäjäksi, joten venäjän kielestä näyttelijä sai lisää opeteltavaa. — Lena on suomalainen, mutta on ollut töissä Venäjällä, ja Pietarissa hänelle tapahtuu aika paljon. Lappeenrantalainen Asja Jaarmo opetti Sinisalolle venäjää nauhoittamalla malliksi oikeaa ääntämystä. Lisää harjoitusta Sinisalo sai kuvausmatkoilla Liettuassa paikalliselta maskeeraajalta. Anu Sinisalolla on aiempaakin kokemusta rikossarjoista. Ruotsalaisissa tuotannoissa hän on näytellyt muun muassa patologia ja murhaajaa. Sorjosessa näkemys maailmasta ja ihmisistä ei ole yksioikoinen. Ihmiset eivät ole selkeästi joko hyviä tai pahoja, vaan tavallisille kansalaisille tapahtuu kaikenlaista. Tämä tekee sarjasta Sinisalon mielestä kiinnostavan. — Kun elämäntilanteet vievät tiettyyn pisteeseen, kukaan ei tiedä, mitä ihmisestä paljastuu. Aina voi ajatella, että itse en ainakaan ole tuommoinen, vaan ne ovat ne toiset, jotka tekevät kauheita. Mutta meistä kaikista löytyy monia kerroksia. Se on pelottavaakin, Sinisalo pohtii. Sarjaa kuvattiin Lappeenrannassa toissa kesänä. Sinisalo on aiemmin tehnyt kesäteatteria Lappeenrannassa, joten kaupunki ei ollut hänelle ihan tuntematon. — Vastaanotto oli hirveän ystävällistä. Kaikki olivat valmiita neuvomaan meitä. Kaupunki antoi koko ryhmälle mahdollisuuden päästä erikoisiin paikkoihin kuten kaivoksiin, sairaalaan ja UPM:n tehtaalle, Sinisalo kiittää. Hänestä on hienoa, että televisiotuotantoja viedään muuallekin Suomeen kuin pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. Myös se ilahduttaa, että Sorjosta on myyty myös ulkomaille nimellä Bordertown. Hänestä ulkomaille myydyistä suomalaisista ohjelmista voisi kotimaassa hehkuttaa enemmänkin. — Pikkuhiljaa suomalaiset alkavat olla ylpeitä tekemisistään. Me pystymme ihan samaan kuin muutkin. Rinta rottingille vaan ja muiden maiden markkinoille! Sorjonen, Yle TV1 sunnuntaisin klo 21.05. Ensimmäinen jakso sunnuntaina 16.10. klo 21.05, ja samaan aikaan tulevat nähtäville kaikki jaksot Yle Areenaan. Lue koko uutinen:

