Etelä-Saimaa: Yrittäjyys kiinnostaa nuoria yhä enemmän — ”Se saattaa myös olla ainoa keino työllistyä” Nuorten kiinnostus yrittäjyyttä ja yrityksen perustamista kohtaan ovat nousussa, sanoo yrittäjyyden yliopisto-opettaja Sanna Suomalainen Turun yliopistosta. Viimeisimmän GEM-tutkimuksen mukaan lähes viidennes suomalaisista nuorista harkitsee yrityksen perustamista seuraavan kolmen vuoden aikana. Lisäksi alle 25-vuotiaista runsaat viisi prosenttia on tällä hetkellä mukana yritystoiminnassa. Uusi kansainvälinen, yrittäjyyttä ja yrittäjyysaikeita tutkiva GEM-tutkimus julkaistaan alkuvuodesta 2017 ja kansallinen Suomea koskeva raportti kevään 2017 aikana. Saimaan ammattiopistossa ja ammattikorkeakoulussa on käynnissä yrittäjyysprojekti. Mukana olevien opiskelijoiden mielestä yrittäjyydestä ei kerrota tarpeeksi. Yrittäjyydestä tulee kuva, että se olisi vaikeaa ja kannattamatonta. Fysioterapeutiksi Saimaan ammattikorkeakoulussa opiskelevat Merja Ahokainen ja Elisa Paakki haluaisivat, että yrittäjyydestä kerrottaisiin myönteisemmin kuin nykyään. — Yrittäjyys ei ole niin vaikeaa kuin luullaan. Siitä tulisi olla yksinkertaisempaa tietoa tarjolla, Ahokainen toteaa. Opiskelijat arvostavat yrittäjyydessä itsemääräämisoikeutta, vapautta ja oman vastuun korostumista. Elisa Paakkia innostaa oman alansa yrittäjyys. — Itselle se on ainoa tapa tehdä työtä. Kummatkin vanhemmat ovat myös yrittäjiä. Milla Rinta-Jaskari on kiinnostunut sisustusalan yrittäjyydestä. — Luovalla alalla se saattaa olla ainoa keino työllistyä. Lue koko uutinen:

