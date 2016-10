Uutinen

Etelä-Saimaa: Yli 75-vuotiaat asuvat Etelä-Karjalassa kotona muuta maata useammin Yli 75-vuotiaista vanhuksista Etelä-Karjalassa asuu kotona tällä hetkellä peräti 94 prosenttia. Kotona asuvien osuus on noussut viimeisen kahden vuoden aikanakin. Vuonna 2014 kotona asuvien osuus oli Etelä-Karjalassa 92,5 prosenttia, kun se muissa maakunnissa oli keskimäärin noin 90 prosenttia. Suunta on se, mihin pyritäänkin. Etelä-Karjalassa oli viime vuonna vajaat 15 000 yli 75-vuotiasta asukasta. Vuonna 2030 heitä arvioidaan olevan yli 22 000. — Ympärivuorokautisen hoivan kustannukset eivät saa nousta samassa suhteessa kuin vanhusten määrä, sanoo Merja Tepponen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kehitysjohtaja. Hallituksen yksi kärkihanke on nivoa yhteen vanhusten palvelujen kokonaisuutta, jotta kotona asuminen onnistuisi mahdollisimman pitkään. Sitä varten maakuntiin on nimetty niin sanotut muutosagentit, joista Tepponen on yksi. Etelä-Karjalassa tavoitteena on, että kaikki kotihoito maakunnassa koordinoitaisiin keskitetysti Iso apu -palvelukeskusten kautta ja kaikkien avuntarve arvioitaisiin samalla, yhtenäisellä mallilla. — Vaikka asiakas ottaisi yhteyttä mihin vain, kaikkien pitäisi tietää, miten palvelutarpeen arviointi toimii. Ajatus on, että tieto on keskitetty, mutta palvelut hajautettu. Asiakkaan ei tarvitse liikkua. Yhden luukun malli on periaatteessa olemassa jo nyt, mutta käytäntö Tepposen mukaan vaihtelee vielä. Etelä-Karjalassa kotona asumista on tuettu myös muun muassa kotikuntoutuksella ja kotiin menevällä ensihoidon yksiköllä. Kotiin on silti saatava vielä nykyistä parempi turva, Tepponen sanoo. — Asiakkaan pitää saada yhteys palvelujärjestelmään helposti ja nopeasti vuorokauden ajasta riippumatta. Yhteinen keskusmalli on seuraava steppi. Eksote satsaa kotihoitoon myös vakinaistamalla kotihoidon työntekijöitä. Kotiin tulevien fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien määrää on lisätty. Lue koko uutinen:

