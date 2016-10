Uutinen

Etelä-Saimaa: Viipurin golfin toimitusjohtaja irtisanoutui ristiriitojen vuoksi Viipurin golf hakee uutta toimitusjohtajaa tehtävän jättäneen Terhi Salmisen tilalle. Haussa golfyhtiöön on vuoden 2003 jälkeen jo seitsemäs toimitusjohtaja. Uuden toimitusjohtajan hakuaika on lokakuun loppuun. Viipurin golf ry:n puheenjohtaja Teppo Karttunen sanoo työsuhteen päättyneen Salmisen omasta aloitteesta. Salminen kertoi lomamatkalta Madeiralta, että hänen irtisanomisensa taustalla ovat ristiriidat puheenjohtajan kanssa. — Irtisanouduin elokuun alussa, koska toimintatavat ja eettiset arvot puheenjohtajan kanssa ovat niin kaukana toisistaan, Salminen sanoi. — Viipurin golfin hallitukselle sanoin, että jos he saisivat asiat järjestykseen, en olisi pitänyt mahdottomana jatkaa sielläkään. Salminen sanoo jättävänsä toimivan yhtiön hyvillä mielin. Kahilanniemen tuotot ovat nelinkertaistuneet, pelaajien tyytyväisyys kyselyn perusteella noussut ja sekä henkilöstö että kenttä ovat upeat, Salminen luettelee. — Yhtiön tulosta rasittaa Kahilanniemen harjoitusalueen hankinta ja remontit siellä, mutta varsinainen liiketoiminta on plussalla. Tuosan pääkentällä pelattuja kierroksia on kirjattu lokakuun puoliväliin mennessä tältä kaudelta lähes 27 000, missä on laskua edellisvuoteen viisi prosenttia. Laskua oli varsinkin vieraspelaajien määrässä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/14/Viipurin%20golfin%20toimitusjohtaja%20irtisanoutui%20ristiriitojen%20vuoksi/2016121379148/4