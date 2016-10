Uutinen

Etelä-Saimaa: Twerkkaaminen vaatii asennetta — kiertue pistäytyy Lappeenrannassa Bootyt liikkuvat twerkkauksen merkeissä yökerho Unionissa viikonloppuna. Tanssilajille omistettu Pro Twerk Finland tour 2017 saapuu kaupunkiin lauantaina. Tapahtuman tuomareina ovat Suomen tunnetuimmat twerk-tanssijat Tia-Maria Sokka, Monserrina Villaroel ja Anniina Raittinen. Afrikkalaislähtöinen twerkkaus on tanssilaji, joka painottuu lantion ja pakaroiden liikkeisiin. Yhdysvaltojen kautta Suomeen rantautunutta tanssityyliä on aiemmin pidetty sopimattomana, mutta pikkuhiljaa siitä on tullut yleisesti hyväksytty tanssimuoto. Suomen ensimmäinen twerk-ammattilainen Tia-Maria Sokka ei pidä twerkkausta ensisijaisesti provosoivana. — Kaikki tanssihan voidaan nähdä seksikkäänä, ja kyllähän tämä toki onkin sitä, mutta mä näen sen vain hyvä juttuna. Kyllä naiset kuitenkin haluavat näyttää kivalta ja tuntea itsensä seksikkäiksi tanssiessaan, Sokka toteaa. Sokan mukaan twerkkaamiseen kohdistuu edelleen ennakkoluuloja, tosin nykyään vähemmän kuin kolme vuotta sitten hänen aloitellessaan lajin opetusta. — Kyllä tässä on aikamoinen matka käyty. Ihmiset ymmärtävät nyt paremmin tätä liikuntaa: tunneilla saa nauraa, revitellä ja käydä omilla äärirajoillaan. Jengi tajuaa, että tämä on hauskaa ja että tässä tulee ihan saakelin kuuma!, Sokka nauraa. Hänen mielestään tärkeintä twerkkaamisessa on asenne. — Täytyy irrotella ja olla vähän kreisi. Saa hullutella! Pro Twerk Finland tour 2017 yökerho Unionissa Lappeenrannassa la 15.10. Samassa yhteydessä järjestetään mahdollisesti myös workshop, mikäli osallistujia on tarpeeksi. Lue koko uutinen:

