Uutinen

Etelä-Saimaa: Raptori palaa jälleen ja esiintyy kesällä Imatralla Raptori, yksi ensimmäisistä suomalaisista rap-kokoonpanoista, tekee ensi kesänä paluun. Izmon, Jufo III:n ja Kaivon muodostama yhtye nähdään Imatralla Go 90’s -tapahtumassa 30.6.—1.7. Raptori oli suosionsa huipulla 1990-luvun alussa. Keikkatauolle lähtiessään yhtye lupasi tehdä comebackin kymmenen vuoden välein. Se on tehnyt paluukiertueet vuosina 2000 ja 2010, mutta on vuonna 2017 edellä aikataulustaan. — Teemme ensi kesänä neljä keikkaa, siinä kaikki. Mikäli joku haluaa nähdä Raptorin livenä, kannattaa tulla katsomaan. Seuraava tilaisuus tulee aikaisintaan muutaman vuoden kuluttua tai sitten ei. Oi Beibi ja muut Raptoriklassikot tulevat jyräämään myös yleisön aikakäsityksen nurin, Izmo kommentoi tulevia esiintymisiä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/14/Raptori%20palaa%20j%C3%A4lleen%20ja%20esiintyy%20kes%C3%A4ll%C3%A4%20Imatralla/2016121380376/4