Etelä-Saimaa: Onnibus lakkauttaa linjansa Lappeenrannasta Jyväskylään, vuoroja ajetaan vielä kuukauden ajan Onnibus lakkauttaa poikittaislinjansa Lappeenrannasta. Linja Lappeenrannasta Savitaipaleen ja Mikkelin kautta Jyväskylään lakkautetaan 14. marraskuuta. Onnibusin toimitusjohtaja Lauri Helke kertoo, että linjalla ei ole ollut riittävästi matkustajia. Linja ei siis ole ollut kannattavaa. — Heinäkuun ja elokuun keskimatkustajamäärä oli 35. Perinteisessä linja-autoliikenteessä se olisi fantastinen määrä, mutta meidän halvalla lipunhinnalla se ei riitä, Helke sanoo. Helke kertoo, että vilkkaina kesäkuukausina keskimatkustajamäärän pitäisi olla 50, jotta linja on kannattava. Onnibus arvioi, että jos kesäkuukausien matkustajamäärät jäivät liian vaatimattomiksi, tilanne ei parane vuoden hiljaisempina kuukausina. Päätös linjan lakkauttamisesta tehtiin elokuussa. — Aloitimme linjan 4. huhtikuuta. Asiakkailla oli riittävästi aikaa tutustua linjaan kesään mennessä. Helken mukaan linja Lappeenrannasta Jyväskylään olisi voinut kannattaa, jos Onnibus olisi saanut reitille linja-autorahtia. Rahdin kuljettamisesta ei kuitenkaan päästy sopimukseen Matkahuollon kanssa. Onnibus on ollut tyytyväinen linjaansa Joensuusta Lappeenrannan kautta Helsinkiin. Vaikka reitti on suosittu, tänä talvena siltäkin poistuu yövuoro. Helke lupaa, että yövuoro palaa ensi kesäksi. Onnibusin poikittaislinjan lakkautuksesta kertoi ensimmäisenä Lappeenrannan Uutiset. Lue koko uutinen:

