Etelä-Saimaa: Mihin päiväkoteihin kaikki evakkoon joutuvat 170 lasta mahtuvat? Lappeenrantalaisen Hanna Salon nuorempi tytär, 4-vuotias Nette käy päivähoidossa lähellä kotia olevassa Snellmanin päiväkodin Örebron yksikössä Rakuunamäellä. Samaa päiväkotia kävi myös 9-vuotias isosisko Nella, joka on nyt Lönnrotin koulussa yhdessä entisten päiväkotikavereiden kanssa. Äiti toivoo, että Nettekin saisi aikanaan kulkea kouluun samaa polkua päiväkotikavereiden kanssa, mutta pahalta näyttää. Lappeenrannan kaupungin ilmoitus sulkea kolme päiväkotia, joista yksi on Örebro, tuli suurena yllätyksenä Salojärvelle. Asiasta ei puhuttu esimerkiksi vanhempainillassa, joka oli vastikään. Salojärvi ymmärtää, että kaupungin rahat ovat tiukilla ja säästää täytyy, mutta hän ei käsitä, miksi juuri näin. — Isot päiväkodit ja ryhmät eivät ole lasten eivätkä henkilökunnan etu. Leirin päiväkodin sulkemisen Salojärvi ymmärtää, koska siellä on sisäilmaongelmia. Snellmanissa ongelmia ei tiettävästi ole. — Vaikka Snellmanin päiväkodin rakennukset ovat vanhoja, ne ovat hyvässä kunnossa, kivat ja kodinomaiset. Pihakin uusittiin vastikään. Salojärveä pelottaa ensi syksy. Mihin kaikki lapset mahtuvat? — Eivätkös päiväkodit nytkin ole enemmänkin täysiä kuin vajaita? Päivitetty kello 7.24: Muokattu otsikkoon oikea numero. Lue koko uutinen:

