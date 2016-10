Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan kaupunginhallitus saa käyttöönsä S 90-sarjan Volvon Lappeenrannan kaupungin johdon ja johtoryhmän käyttöön hankitaan uusi Volvo S 90-sarjan auto. Nykyinen kaupungin virka- ja luottamusmiesjohdon käytössä oleva auto on hankittu 2010, ja se on Volvo S 80-sarjan menopeli.Sekä nykyinen että uusi auto ovat leasing-autoja eli ne on vuokrattu. Uuden Volvon leasingmaksu on 1 200 euroa kuukaudessa. Kyseessä on huoltoleasing eli maksu pitää sisällään täyden huollon.Leasingmaksu maksetaan konsernihallinnon määrärahoista. Vuonna 2010 hankittu auto myydään. Kaupunginjohdon autolle tulee kilometrejä sen verran paljon, että se on katsottu erillisiä taksikyytejä edullisemmaksi kyytivaihtoehdoksi.Auton kuljettajana toimii kaupungin työntekijä muiden töidensä ohessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/14/Lappeenrannan%20kaupunginhallitus%20saa%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6ns%C3%A4%20S%2090-sarjan%20Volvon/2016121379511/4