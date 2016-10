Uutinen

Etelä-Saimaa: Kirkkoturvaa on käytetty Suomessa harvoin, Etelä-Karjalassa ei tiettävästi lainkaan Suomen kristilliset kirkot ovat valmiita auttamaan turvapaikanhakijoita. Ne ovat kertoneet kannastaan myös Maahanmuuttovirastolle ja poliisille. Suomen ekumeeninen neuvosto on laatinut uuden ohjeistuksen sen varalta, että joku hakee turvaa kirkosta. — Kirkkoturva on maailmalla tuttua. Luostareista on haettu kautta aikojen turvaa, sanoo kirkkoherra Hannu Haikonen Lappeenrannan seurakunnasta. Etelä-Karjalan kirkoista ei tiettävästi ole turvaa kyselty. Koko maassakin kirkoista kysytään suojaa ani harvoin. — Turvapaikan haku on harvinaista Suomen seurakunnissa. Oman pappisurani aikana näin on käynyt kerran, Haikonen kertoo. Kymmenen vuoden aikana julkisuudessa on käsitelty muutamaa tapausta. Kurdinainen pyysi suojaa kirkosta Turussa vuonna 2007, ja kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut perhe kääntyi kirkon puoleen Lahdessa viisi vuotta sitten. Eniten julkisuudessa puitiin tapausta, jossa egyptiläiseltä isoäidiltä evättiin oleskelulupa. Isoäiti haki turvaa vantaalaisesta seurakunnasta seitsemän vuotta sitten. Haikosen mukaan kirkkoturvan antoon pitää varautua myös Etelä-Karjalassa, vaikka se suhteellisen epätodennäköistä onkin. Apua tarjottaisiin diakoniatyön kautta keskusteluapuna, ruokana, vaatteina ja rahallisena avustuksena. Kirkko varautuu siihen, että seurakuntaan voi ottaa yhteyttä myös myönteisen turvapaikkapäätöksen saanut, joka ei saa perhettä luokseen tai joku, jolla olisi muuten vaikeuksia sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Lue koko uutinen:

