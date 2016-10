Uutinen

Etelä-Saimaa: Käsittelemättömät jätteet pilaavat maisemaa Joutsenon Ravattilassa Joutsenon Ravattilaan on syntynyt ylimääräinen kaatopaikka. Savelan Maansiirto Oy:n kesäkuisen konkurssin seurauksena Melkonmäentien varrella on käsittelemättömiä jätteitä, jotka ympäristötoimen mukaan pitää hoitaa alueelta pois. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta on määrännyt konkurssipesälle pitkän listan toimia, jotka on tehtävä marraskuun loppuun mennessä. Alueelta tulee muun muassa poistaa betoni-, tiili-, asfaltti- ja purkupuujäte, murskalaitos, kaivuri, kanisterit ja muut irralliset jätteet. Konkurssipesän hoitaja on ilmoittanut, ettei pesällä ole varoja suorittaa jätteenkäsittelyä vaaditulla tavalla. Ympäristötoimi voi käyttää ympäristölupaan sisältyneen 3 600 euron suuruisen vakuuden ympäristöhaitan poistamiseen. Lue koko uutinen:

