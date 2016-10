Uutinen

Etelä-Saimaa: Jukka Kopra ei huolisi Aki Kaurismäen elokuvaa Suomen satavuotishankkeeksi Lappeenrantalainen kansanedustaja Jukka Kopra (kok) suomii Suomi 100 -juhlatoimikuntaa holtittomasta rahankäytöstä, kun se valitsee rahoitettavia juhlavuoden hankkeita. Yksi Kopran tyrmäämistä hankkeista on Aki Kaurismäen elokuva. — Yhteinen nimittäjä monelle näistä hankkeista tuntuu olevan monikulttuurisuus, eikä suinkaan Suomi tai sen itsenäisyys, hän perustelee. Tiedotteessaan Kopra nostaa esille kolme hänestä epäilyttävää hanketta: Koodaribussi Afrikassa (rahoitusta 30 000 euroa), 100 vuotta demokratiaa: Suomi juhlii Iberian niemimaalla ja Latinalaisessa Amerikassa (2 000 euroa) ja Pakolainen (80 000) euroa. Kopra myöntää, että nosti esimerkit nimien perusteella tutustumatta hankkeisiin tarkemmin. Pakolainen eli Toivon tuolla puolen on Aki Kaurismäen elokuvahanke. Elokuvassa suomalainen kauppamatkustaja kohtaa syyrialaisen pakolaisen. — En näe siinä mitään yhtymäkohtaa satavuotiaaseen Suomeen, Kopra sanoo. Sen sijaan armon saa 100 vuotta demokratiaa -hanke. Sen takana on Suomen Madridin-instituutti, joka on viemässä suomalaista videotaidetta ja valokuvia Espanjaan, Portugaliin ja Latinalaiseen Amerikkaan. — Varmasti hyvä hanke, jolla juhlistetaan satavuotiasta Suomea ulkomailla, hän myöntää. Kopra itse keskittäisi Suomen juhlinnan Suomeen, sen historiaan ja suomalaisiin. — Olemme nyt kansakuntana vaikeassa asemassa. Kun Suomesta on tullut näin hieno, meidän on osattava toimia yhdessä, hän korostaa. Mutta eikö ulostulo tässä asiassa ole omiaan repimään kansaa ja nostattamaan rasistista keskustelua? — En tiedä, miten asiaa on kommentoitu. Mutta on kumma, jos asiasta ei saisi puhua. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/14/Jukka%20Kopra%20ei%20huolisi%20Aki%20Kaurism%C3%A4en%20elokuvaa%20Suomen%20satavuotishankkeeksi/2016121379837/4