Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran poliisiasemalla palonalku — paikalla useita pelastuslaitoksen yksiköitä Imatran poliisiasemalla Tainionkoskentiellä sammutetaan paraikaa palonalkua. Sisätiloissa syttynyttä tulipaloa tukahduttamaan on saapunut useampi pelastuslaitoksen yksikkö. Paikalla on myös muutama ambulanssi, sillä savua on ehtinyt muodostua sisätiloihin. Etelä-Saimaa seuraa tilannetta. Lue koko uutinen:

