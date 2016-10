Uutinen

Etelä-Saimaa: Hynyselle ja Perankoskelle ehdotellaan tosi-tv:tä — pariskunnalla on ideoita, mutta ”paskaa emme tee ikinä” Jouni Hynysellä on ollut kiireinen syksy. Kotiteollisuuden 15:s albumi, Vieraan vallan aurinko, ilmestyy tänään perjantaina. Muusikko on keikkailun ohella kiertänyt markkinoimassa esikoisromaaniaan, ja bändi nähdään piakkoin leffateattereissakin. — Kirjan ja levyn tekeminen yhtä aikaa oli helppoa. Ne olivat erilaisia juttuja, jotka rytmittivät toisiaan. Julkaisun yhtäaikaisuudesta en tiedä, onko se edes onnekas sattuma. Jengille voi tullaa liikaa infoa, ja homma voi olla sekavaa, Hynynen pohtii. Hänen mukaansa uuden albumin teksteissä puhuu keski-ikäinen vihainen, muttei katkera mies. Päättäjien kovuus ja tavallisten ihmisten typeryys kalvavat. Se kuuluu myös musiikissa. — Tämä on raskaampi ja räväkämpi levy kuin mitä olemme tehneet vuosiin. Duunikiireiden keskellä Hynynen ehti naimisiinkin syyskuussa. Nykyinen vaimo on näyttelijä Mari Perankoski. Joko julkkispariskunnasta on tekeillä tosi-tv:tä tyyliin The Osbournes tai The McCoys Show? — Ehdoteltu on, mutta sellaista paskaa emme tee ikinä, Hynynen vakuuttaa. Jotain todennäköisesti syntyy. Hynysen mukaan parin arkiläppä on välitöntä, ideoita paljon ja yhteistyöhön halua. On vain yksi mutta. — Mistä kohtaa sille löytyy aika? Lue koko uutinen:

