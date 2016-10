Uutinen

Etelä-Saimaa: Hirvi liikkeellä Alakylässä — ota kuva! Lappeenrannan keskustan tuntumassa liikkuu hirvi. Siitä on äskettäin tehty havaintoja Alakylässä Keltun päiväkodin pihalla ja lähistöllä. Silminnäkijän mukaan hirvi oli yrittänyt mennä Lepolankadun ylitse. Poliisin tilannekeskustasta kerrotaan, että Lappeenrannan kaupunkialueella liikkuvasta hirvestä on tullut useita ilmoituksia. Se on nähty myös Onnelantiellä. Jos näet hirven ja onnistut saamaan siitä kuvan, lähetä se Etelä-Saimaaseen osoitteella uutinen@esaimaa.fi. Lue koko uutinen:

