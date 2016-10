Uutinen

Etelä-Saimaa: Aleppon kellot soivat myös Imatralla, Ruokolahdella ja Rautjärvellä Imatralla Kolmen ristin kirkon kellot soivat sunnuntaista lähtien Syyrian Aleppon pommitusten uhreille. Imatran vs. kirkkoherra Ritva Tamminen teki päätöksen saattokellojen soittamisesta tänään perjantaina. Kellot soivat joka päivä kello 17 maanantaihin 24. lokakuuta saakka. Silloin vietetään rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivää. Se on myös YK:n päivä. Aleppon kellot soivat myös Ruokolahdella ja Rautjärvellä tästä päivästä lähtien. — Päätös osallistumisesta Aleppon uhrien muistamiseen oli aika itsestään selvä. Vaikka me olemme pieni Ruokolahti, olemme osa isoa maailmaa, toteaa kirkkoherra Leena Haakana. Lappeenrannassa kellot soivat ainakin Lappeenrannan, Joutsenon ja Sammonlahden kirkoissa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat soittavat kellojaan näin laajasti myötätunnon eleenä kansainvälisessä kriisitilanteessa. Kello 17:n soitto on saattosoitto. Saattokellot ovat ne kellot, jolloin ruumista kannetaan kirkosta ulos. Aleppon pommitusten on arvioitu olevan viisi vuotta kestäneen Syyrian sodan verisimpiä. Syyrian hallitus on pommittanut piiritettyä kaupunkia Venäjän tuella jo yli kolme viikkoa. Pommituksissa on kuollut satoja ihmisiä. Sotilaskohteiden sijaan pommitusten kohteena on ollut sairaaloita ja muita siviilikohteita. Suomen evankelis-luterilainen kirkko listaa kartalle kellojen soittoon osallistuvia seurakuntia. Perjantaina aamupäivällä Etelä-Karjalan kirkot eivät olleet vielä päivittyneet sivustolle. Juttua täydennetty pe 14.10. kello 13.32. Lisätty tieto siitä, että myös Rautjärven seurakunta soittaa saattokelloja. Lue koko uutinen:

