Etelä-Saimaa: 12-vuotiaan epäillään uhanneen 9-vuotiasta puhelimessa — poliisi selvittää lasten välistä kiusaamista harvoin Poliisi joutuu toisinaan selvittämään lasten välistä kiusaamista. Äskettäin poliisi tutki laittomana uhkauksena tapausta, jossa 9-vuotiaalle tytölle oli soitettu uhkaava puhelu Lappeenrannassa, kertoo rikoskomisario Teemu Liikkanen. Selvisi, että soittaja oli 12-vuotias poika, joka oli kaverinsa kanssa soittanut pilapuheluita. — Poika on myöntänyt, että hän on tällaisen soiton tehnyt, eikä hän tuntenut numeron haltijaa, Liikkanen sanoo. Poliisi selvitti tapahtumien kulun ja keskusteli molempien lasten ja heidän vanhempiensa kanssa. Tapauksesta ilmoitettiin myös lastensuojeluviranomaisille. Yleensä kiusaamista ratkovat vanhemmat ja koulu. Kiusaamisen lopettamisessa voi auttaa myös myös lastensuojelu. Siellä neuvotaan esimerkiksi miten kiusaamistilanteissa voi toimia ja miten kiusattua lasta voi auttaa, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) lastensuojelun palvelupäällikkö Raija Kojo kertoo. Toisinaan tapauksia on ratkottu tapaamisissa, joissa paikalla on lapsia, vanhempia ja viranomaisia. — Tilaisuuksissa on korostettu, että kiusaamista ei hyväksytä, Kojo sanoo. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/14/12-vuotiaan%20ep%C3%A4ill%C3%A4%C3%A4n%20uhanneen%209-vuotiasta%20puhelimessa%20%E2%80%94%20poliisi%20selvitt%C3%A4%C3%A4%20lasten%20v%C3%A4list%C3%A4%20kiusaamista%20harvoin/2016121373903/4