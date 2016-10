Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa kohtaa Helsingin IFK:n ilman Jussi Markkasta, SaiPa muisti Matti Hagmania myös Twitterissä Jussi Markkanen on poissa SaiPan kokoonpanosta joukkueen torstai-illan jääkiekkoliigan vierasottelussa Helsingin IFK:ta vastaan. Markkasen sijaan SaiPan maalia varjelee Jussi Olkinuora. Varamaalivahtina on seuran oma kasvatti Ville Ruokonen. SaiPan kenttäkoostumukset ovat vaihdelleet viime aikoina loukkaantumisten vuoksi ottelusta toiseen, mutta nyt vitjat ovat täysin samat kuin tiistain Mestarien liigan väännössä Tampereen Tapparaa vastaan. Ottelun yhteydessä kunnioitetaan Helsingin IFK:n legendaarista hyökkääjää Matti Hagmania, joka kuoli tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Ennen ottelun alkua jäähallissa järjestetään viiden minuutin muistoseremonia. Hagmanin muistoa huomioidaan myös ottelun aikana, sillä yleisön toivotaan nousevan antamaan suosionosoitukset seisaaltaan ottelun 20. peliminuutin alkaessa. Hagmanin pelinumero oli 20, jonka HIFK on jäädyttänyt. Matti Hagmania pidettiin yhtenä aikakautensa taitavimmista pelaajista maailmassa. Hän oli myös ensimmäinen suomalainen, joka pelasi Pohjois-Amerikan NHL-liigassa. Hagman oli kuollessaan 61-vuotias. Hagmanin poika Niklas Hagman on myös entinen NHL-pelaaja ja edustaa tällä hetkellä Oulun Kärppiä. SaiPa kunnioitti Matti Hagmania julkaisemalla Twitterissä illan kokoonpanon, jossa jokaisen pelaajan numero oli 20. Juttua muokattu klo 13.48: Lisätty SaiPan kokoonpanotwiitti ja muokattu samalla otsikkoa. Lue koko uutinen:

