Etelä-Saimaa: Rikostuomio vei työpaikan, tuomion kumoaminen ei tuonut sitä takaisin Saimaan ammattiopiston entinen lehtori Auni Tyster on kuin keskellä näytelmää. Hänellä on toinen päärooleista, toinen on Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymällä. Sivuosissa erilaisia oikeusasteita. Toistaiseksi näytelmän ainoa puherooli on Tysterillä. — Kolme tuomaria on todennut minut syyttömäksi. Kuinka kuntayhtymä voi edelleen leimata minua rikoksesta jota en ole tehnyt, hän ihmettelee. Kuntayhtymä vielä vaikenee. — En kommentoi näitä asioita vielä, sillä ne ovat keskeneräisiä. Kuntayhtymä tekee ratkaisuja sitten sitä mukaa, kun hallinto-oikeuden päätöksiä tulee, sanoo kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Jouni Kemppi. Lue koko uutinen:

