Etelä-Saimaa: Muoviset AIV-liuosastiat kiertoon Joutsenossa 4H-yhdistyksen keräyspisteessä Etelä-Saimaan 4H-yhdistyksen nuorilla on perjantaina ja lauantaina Joutsenossa Vastuullinen Virtanen -nimisen kampanjan keräyspiste. Siellä otetaan vastaan käytettyjä muovisia AIV-liuosastioita. Viljelijät voivat viedä keräyspisteeseen maksutta tyhjät 30 litran AIV-liuoskanisterit ja 200 litran AIV-liuostynnyrit. Ne kierrätetään edelleen muoviteollisuuden raaka-aineeksi. Vastuullinen Virtanen on AIV-astioiden kierrätystä edistävä valtakunnallinen keräyskampanja, jossa 4H-järjestö on yhteistyökumppanina. Etelä-Saimaan 4H-yhdistyksen tiedotteen mukaan uudenlainen keräystapa on tarpeen, koska AIV-liuosastioita ei enää palauteta maatalouskauppoihin. Joutsenon keräyspisteessä niitä otetaan vastaan perjantaina 14. lokakuuta kello 15—18 ja lauantaina kello 10—15. Paikalla on 4H-yrittäjä Anaton Jäkälä. Hän tarkastaa astiat ja pakkaa ne yhdessä viljelijän kanssa kuljetusta varten. Viljelijöiden toivotaan tuovan mukanaan muutamia kuormalavoja, joita tarvitaan pakkaamisessa. Yhteistyökumppani Taminco huolehtii keräyspisteen tyhjennyksestä keräyksen päätyttyä. Keräyspiste on Joutsenon Viljan pihalla Puusepäntie 8 tai Joutsenon Rautakaupan kohdalta Teollisuustie 8. Lue koko uutinen:

