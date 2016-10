Uutinen

Etelä-Saimaa: Löytyykö kiinnostusta? Uimahypyt rantautumassa Lappeenrantaan Moni muistaa, miltä tuntuu kun uimahallin ponnahduslaudalta tai hyppytornista mäjähtää veteen vatsalleen tai selälleen. Se sattuu, voi sattua kovastikin. Uimahyppyvalmentaja Nora Viljaniemi myöntää, että laji vaatii rohkeutta ja avointa mieltä, mutta ajan kanssa omia pelkojaan voi oppia hallitsemaan. — Jotkut eivät uskalla hypätä edes metristä, mutta tulevat silti kurssille. Monet yhdistävät uimahypyt siihen, että pitää heti mennä viiteen metriin ja tulla sieltä alas kahdella ja puolella voltilla eteenpäin taittaen. Ei tarvitse, vaan tänäänkin suurin osa harjoituksista tehdään altaan reunalla, Viljaniemi kertoo. Lappeenrannassa on ollut vuosien varrella innokkaita hyppääjiä, mutta ei yhtään valmentajaa. Kuukausi sitten Lappeenrantaan muuttanut Viljaniemi lienee ensimmäinen uimahyppyvalmentaja kaupungissa. Hänen johdollaan Lappeenrannan Uimarit katsoo, löytyisikö lajista kiinnostuneita kahteen valmennusryhmään. Seura järjestää tällä viikolla kaksi lajiin tutustumistilaisuutta. Yli 12-vuotiaiden tilaisuus pidettiin keskiviikkona, alle 12-vuotiaiden vuoro on sunnuntaiaamuna kello 9.30. — Uimahypyissä harjoittelu menee aina niin, että kuivaharjoittelua ja allasosuutta on 50/50. Kuivaharjoittelu on tosi olennaista, sen jälkeen tiedetään, mitä altaalla voidaan tehdä, Viljaniemi kertoo. Ensin jumpataan ja tutustutaan siihen, mistä uimahypyissä on kyse. — Sen jälkeen tehdään altaan reunalta jalat edellä hyppyjä, ehkä kokeillaan mennä pää edellä. Sen jälkeen saa mennä vapaavalintaisesti kolmoseen tai vitoseen, Viljaniemi kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/13/L%C3%B6ytyyk%C3%B6%20kiinnostusta%20Uimahypyt%20rantautumassa%20Lappeenrantaan/2016121371142/4