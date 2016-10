Uutinen

Etelä-Saimaa: Keskustan pohjoispuoli jää ilman päiväkotia Kun Snellmanin ja Leirin päiväkodit suljetaan Lappeenrannassa ensi vuonna, lasten hoito painottuu keskustan eteläpuolelle. Keskustan pohjoispuoli jää ilman päiväkotia. Leirin päiväkoti sulkeutuu sisäilmaongelmien vuoksi helmikuun alkuun mennessä. Snellmanin päiväkodin kaksi toimipistettä sulkevat ovensa ensi elokuussa.Uusi päiväkotipaikka pitää löytyä noin 170:lle keskustapäiväkodin lapselle.— Se on paljon, 40 prosenttia Kesämäen palvelualueen varhaiskasvatuspaikoista, palvelualueen esimies Anu Lindgren toteaa.Leirin päiväkodissa on tällä hetkellä noin 50 lasta ja Snellmanissa 120.— Olemme saaneet sisäilmatyöryhmän suosituksen, että Leiristä pitää siirtyä väistötiloihin helmikuun alkuun mennessä, Lindgren kertoo.Perheille tiedotettiin Leirin tilanteesta keskiviikkona.— Marraskuun aikana teemme ratkaisun, mihin kolme ryhmää ja noin 50 lasta sijoitetaan väliaikaisesti.Keskustaan ja sen lähituntumaan jää kolme kaupungin ylläpitämää päiväkotia: Peltola, Kesämäki ja Kelttu. Lisäksi keskustassa on yksityinen Tirikan päiväkoti.Pohjoisosaan jää ainoastaan Voisalmen päiväkoti, jonne on keskustasta matkaa noin neljä kilometriä.Mihin lapset sijoitetaan, sitä ei ole ryhdytty miettimään vielä.Kaupunki on suunnitellut uutta päiväkotia keskustan pohjoispuolelle. Hanketta ei ole haudattu.Lönnrotin koulun viereen tuleva päiväkoti on edelleen kaavavalmistelussa, kertoo kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg.Uuden päiväkodin rakentamiseen on varauduttu vuoden 2019 investointien puiteohjelmassa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/13/Keskustan%20pohjoispuoli%20j%C3%A4%C3%A4%20ilman%20p%C3%A4iv%C3%A4kotia/2016121374808/4