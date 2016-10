Uutinen

Etelä-Saimaa: Kasvisruokaa lapsille? — Näin teet helpon aamupalan ja lämpimän ruuan Pelkkiä kasvikunnan tuotteita sisältävä vegaaniruoka sopii koko perheelle. Vegaaniruokavalioon siirtyminen kuitenkin edellyttää vanhemmilta perehtymistä ruoka-aineisiin, jotta lapset saavat ruuasta kaikki tarvitsemansa ravintoaineet, korostaa Vegaaniliiton ravitsemusterapeutti Lotta Pelkonen. Vegaanin ateria voidaan rakentaa perinteistä lautasmallia soveltaen. Kolmannes lautasesta täytetään proteiinipitoisilla kasvikunnan tuotteilla: pavuilla, herneillä, linsseillä, soijalla tai pähkinöillä. Toinen kolmasosa on varattu kypsennetyille ja kypsentämättömille kasviksille. Viimeiselle kolmannekselle tulee hiilihydraattipitoista perunaa, pastaa tai viljatuotteilla. Lisäksi lapsille on hyvä tarjota joku maidon korvaava ruokajuoma, josta saa kalsiumia. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset kaura- tai soijajuomat. Pelkonen neuvoo koko perheelle helpon aamupalan ja lämpimän ruuan, jossa ei ole käytetty eläinkunnan tuotteita: Aamupala: Annos kaurapuuroa (noin 2,5 dl) ja margariinisilmä Lasillinen (noin 2 dl) kalsiumilla ja vitamiineilla täydennettyä soijajuomaa Hedelmä: esimerkiksi banaani, omena tai appelsiini, tai 1—2 dl marjoja Lämmin ateria: Lautasellinen kasviskeittoa, jossa on papuja, linssejä tai soijapaloja 1—2 viipaletta täysjyväleipää, päällä margariinia (rasvaa vähintään 60 prosenttia) Leivälle esimerkiksi pari viipaletta tofua tai kasviksia Juomana vesi tai kalsiumilla ja vitamiineilla täydennetty maitoa korvaava juoma, esimerkiksi soija- tai kaurajuoma Hedelmä Lisää reseptejä löytyy Vegaaniliiton kotisivuilta. Kolmilapsinen perhe kokeili kasvisruokien lisäämistä ruokavalioon kuukauden ajan. Liharuokien kokkailu väheni pariin ateriaan viikossa, mutta lasten palaute kasvisruuista oli välillä murskaavaa. Lue lisää päivän lehdestä tai mobiilista. Lue koko uutinen:

