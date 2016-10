Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralla ryhdytään kouluttamaan ensimmäisenä Suomessa drone-lentäjiä Imatralla alkaa ensimmäisenä Suomessa Drone-lentäjien koulutus. Miehittämättömien lennokkien ohjaamisen saloihin pääsee perehtymään tammikuussa viikon mittaisella kurssilla Etelä-Karjalan kesäyliopistossa. Koulutuksella ennakoidaan tulevaisuuden tarpeita. Miehittämättömät lennokit yleistyvät Suomessakin kovaa vauhtia, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa lainsäädäntö vaatii jo drone-lentäjältä koulutuksen, kun lennokki lähetetään ilmaan ansaitsemistarkoituksessa. Ilmailualan asiantuntijan Tero Taskilan mukaan Yhdysvaltain lainsäädäntö säätelee myös sitä, kuinka droneja saa hyödyntää kaupallisesti. — Maailmanlaajuisesti drone-lentäjiä on jo 100 000, ja määrä kasvaa koko ajan. Kun lentäjien määrä kasvaa, alaa on pakko säädellä, Taskila toteaa. Rehtori Mari Smolander Etelä-Karjalan kesäyliopistosta toteaa heidän etsivän aktiivisesti koulutusohjelmaansa uusia kursseja, joista oppilaat saavat työkaluja tulevaisuutta varten. — Tässä olemme valtakunnallinen edelläkävijä. Ennakoimme alalle valtavaa koulutustarpeen kasvua. Tammikuussa on ensimmäinen kurssi ja jatkossa tarkoituksenamme on tarjota useita koulutuksia vuosittain vakiotarjonnassamme. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/13/Imatralla%20ryhdyt%C3%A4%C3%A4n%20kouluttamaan%20ensimm%C3%A4isen%C3%A4%20Suomessa%20drone-lent%C3%A4ji%C3%A4/2016521373902/4