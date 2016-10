Uutinen

Etelä-Saimaa: Eksoten hammaslääkäripalvelut jo yksityisiä palveluita suositumpia - yksityisten hinnoissa huimat erot Julkisen hammashoidon suosio kasvaa Etelä-Karjalassa. Yksityiset menettivät Lappeenrannassa 10 ja Imatralla viisi prosenttia asiakkaistaan. Samalla yksityiset ovat kuitenkin nostaneet hintojaan Lappeenrannassa 6,3 prosenttia, Imatralla 6,8 prosenttia ja koko maassa 7,2 prosenttia. Moni yllättyy, että julkiselle puolelle saa ajan kohtuullisessa ajassa, eivätkä hinnat päätä huimaa. Koko maassa jo hieman yli puolet aikuisväestöstä valitsee julkisen hammashoidon yksityisen sijaan. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) suun terveydenhuollon ylilääkärin Maarit Natunen kertoo kysynnän Eksotelta vain nousevan. Kela-korvauksen pieneneminen ei ole siihen ainut syy. — Suurin syy lienee se, että hintaero yksityisen ja julkisen välillä on niin suuri. Lisäksi meille esimerkiksi päivystykseen tulleet huomaavat, että julkiselta saa hyvää palvelua. Hammashoidon hintaerot ovat Hoitopaikanvalinta.fi-sivuston mukaan Etelä-Karjalassa todella suuria. Esimerkiksi hammasterän tai kruunun hintahaitari venyy 107,5 eurosta 203 euroon. Kela-korvaus hammasterästä pudottaa hintaa 23 euroa. Eksotelta vastaavan kruunun saa 43,60 eurolla. Eksote tarjoaa vaihtoehdoksi myös palveluseteliä yksityiselle hammaslääkärille. Seteli kelpaa kuitenkin vain harvoille, koska potilaat haluavat pysyä Eksoten asiakkaina. Plusterveyden Saimaan hammaslääkärikeskuksen hammaslääkärin Ari Keräsen mukaan asiakkaiden siirtyminen julkiselle puolelle on näkynyt Lappeenrannassa. — Meillä työllisyystilanne on ollut vielä ihan tyydyttävä, mutta kuulemani mukaan joillakin on jo hiljaisempaa. Kuitenkaan mitään verisempää kilpailua asiakkaista ei toistaiseksi ole ollut. Keränen muistaa hyvin ajat, jolloin yksityislääkärillekin joutui jonottamaan aikaa. Isot ketjut valtaavat markkinoita Etelä-Karjalassakin. Med Group osti Lappeenrannan hammaslääkäriaseman sekä Imatralla toimivan Dentaria hammaslääkärikeskuksen. Lappeenrannan Koulukadulla toiminut Plusterveys puolestaan on nykyään Mehiläisen Oma hammaslääkäri.

