Etelä-Saimaa: Akava ja opiskelijat moittivat salailua korkeakoulupolitiikassa Avoimuuden puute vaivaa korkeakoululainsäädännön valmistelua. Tätä mieltä ovat työmarkkinajärjestö Akava sekä opiskelijajärjestöt. Korkeakouluja koskevat lakimuutokset ovat ajankohtaisia muun muassa Lappeenrannan ja Tampereen korkeakoulujen yhteistyösuunnitelmien vuoksi. Akava, Akavan opiskelijat, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto ja Suomen ylioppilaskuntien liitto ovat jättäneet vetoomuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle. Järjestöt vaativat avointa keskustelua. — Korkeakoululainsäädäntöä on valmisteltava avoimesti laajassa sidosryhmäyhteistyössä, ei suljettujen ovien takana, vetoomus esittää. Järjestöt haluavat kansallista keskustelua sen sijaan, että lakivalmistelu lähtee yksittäisten korkeakoulukonsernien tarpeista. Etelä-Karjalassa uusi korkeakoulukonserni yhdistää teknillisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaalla kaksi yliopistoa ja ammattikorkeakoulun. Ministeriö on valmistellut yhdistymisten edellyttämiä lakimuutoksia, järjestöjen mukaan ilman avoimuutta ja julkista keskustelua. — Me allekirjoittaneet pidämme tätä erittäin suurena ongelmana, koska ammattikorkeakoulu- ja yliopistolain muutokset luovat suuntaviivoja tulevalle kehitykselle kaikille korkeakouluille. Yhden tai muutaman alueen korkeakouluvisiot luovat näin reunaehtoja kaikkien korkeakoulujen kehittämiseen tulevaisuudessa. Etti Kantola Lue koko uutinen:

