Etelä-Saimaa: 50-vuotishistoriikki kertoo Lappeenrannan moottoriveneseuran vetisistä vuosikymmenistä ympäri Saimaata Lappeenrannan moottoriveneseura on saanut valmiiksi tähän asti suurimman kirjallisen urakkansa. Seuran 50-vuotishistoriikki on juuri ilmestynyt. Teoksen työryhmään kuulunut Esko Rautiainen kertoo, että historiikki päätettiin tehdä muutama vuosi sitten. Se ei valmistunut moottoriveneseuran 50-vuotisjuhliin viime vuonna, sillä työryhmä halusi tehdä työn kunnolla ja hätäilemättä. Työryhmään kuuluivat Rautiaisen lisäksi kuuluivat Yrjö Huittinen, Leeni Kokko, Anneli Rinnevalli ja Tuula Roivas. Tukikohtien hankkiminen ympäri Saimaata on ollut moottoriveneseuran taloudellisesti suurin ponnistus. Seuralla on nyt neljä tukikohtaa. Rautiainen kertoo, että tukikohtien hankintaa on rahoitettu talkootyöllä, pankkilainoilla, omaa kuvetta kaivamalla ja lahjoitusten turvin. Lappeenrannan moottoriveneseura 1965—2015 -teosta voi ostaa Leeni Kokolta (leeni.kokko@gmail.com, puhelin 0400 439 693). Moottoriveneseura sai lokakuun alussa historiansa ensimmäisen naiskommodorin, kun tehtävään valittiin Virve Juntunen. Lue koko uutinen:

