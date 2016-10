Uutinen

Etelä-Saimaa: 18 laulua rakkaudesta ja rakkauden kaipuusta Kaksi yksinäistä omissa kodeissaan ja ihmisen ikävässään. Niissä tunnelmissa kulkee Lappeenrannan kaupunginteatterin Halua mut hiukan -revyy. Esityksen on ohjannut talon oma näyttelijä Anna-Kaisa Makkonen. Hänessä on aina elänyt ohjaamisen palo, ja nyt hän pääsi tekemään ensimmäisen varsinaisen ohjauksensa kaupunginteatterille. Makkonen halusi korostaa sitä suurinta, jota elämällä on tarjota: rakkautta. — Tässä sukelletaan monenlaisiin ihmissielun syövereihin. On hurjia tunnelatauksia, joita musiikki vielä voimistaa, Makkonen kuvailee. Esityksen voi ajatella olevan 18 kappaleen konsertti. Siitä voi myös mielessään rakentaa yhtenäisen tarinan, vaikka näyteltyjä kohtauksia ei olekaan. Omien näyttelijäkollegoiden ohjaaminen sujui Makkoselta ongelmitta. — Kun vierustoveri hyppää ohjaamaan, onhan se erilaista kuin silloin, kun ohjaksissa on joku ulkopuolinen. Aivot on kytkettävä eri taajuudelle, mutta sen jälkeen se on tavanomaista näyttämöyhteistyötä, Makkonen sanoo. Ohjaustöitä hän ottaa jatkossakin mielellään vastaan, jos vain tilaisuuksia tulee. Halua mut hiukan kulkee kahden näyttelijän voimin. Naista esittää Sanna Kemppainen ja miestä Jussi Johnsson. 20 vuotta sitten Johnsson oli samassa roolissa, kun teos kantaesitettiin. Hän myös ehdotti revyytä Lappeenrantaan. Näyttämöllepanoa Makkonen on hieman muuttanut alkuperäisestä. Tarja Jaatinen on rakentanut lavastuksen kierrätystavaroista muutamalla sadalla eurolla. Amerikkalaisen Stephen Sondheimin kappaleissa vaihtuvat musiikkilajit ja aikakaudet. Lyriikat on suomentanut Juice Leskinen. — Ne ovat psykologisesti oivaltavia, ja niissä leikitellään paitsi sanoilla myös tavuilla, jopa äänteillä, Johnsson kuvailee. Näyttämöllä pianon takana istuva Jani Pola sanoo, että vaihtuvat musiikinlajit luovat laulajille haastetta. — Musiikkia voi kuvailla 1950 — 1970-lukujen amerikkalaiseksi viihdemusiikiksi. Kuullaan monia eri musiikinlajeja kuten jazzia ja bluesia, Pola kertoo. Sondheimin musiikki ei ole aivan yksinkertaista. Johnssonin mieleen kappaleet palautuivat vanhasta muistista, mutta Sanna Kemppainen kertoo joutuneensa tekemään toden teolla töitä parin kappaleen kanssa. Esiintyjien tukena on ollut laulunopettaja. Koreografiat on tehnyt Netta Salonsaari. Tunnin ja kymmenen minuutin pituisessa esityksessä ei ole väliaikaa. Halua mut hiukan -revyy Lappeenrannan kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä, ensi-ilta perjantaina 14. lokakuuta kello 19.30. Lue koko uutinen:

