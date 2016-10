Uutinen

Etelä-Saimaa: Venäläisten uusi alustarkastus voi hidastaa kanavaliikennettä Venäläisten uusi alustarkastuspaikka Saimaan kanavalla, Nuijamaanjärven etelärannalla, valmistuu Liikenneviraston tiedon mukaan noin vuoden kuluttua. Tarkastuspaikka on ollut rakenteilla alkukesästä asti. Tähän asti Venäjä on tarkastanut laivat Juustilan ja Pällin suluilla, mikä on sujunut melko nopeasti. Suomalaisviranomaiset arvioivat, että uusi tarkastuspiste saattaa hidastaa liikennettä kanavalla. — Nyt tulee tavallaan uusi pysähdyspaikka, joten jonkin verran vaikutuksia varmaan tulee, Liikenneviraston sisävesiväyläyksikön päällikkö Tero Sikiö arvioi. Tarkastuspaikka sijaitsee kanavan vuokra-alueen sisällä, mutta ei kuulu vuokra-alueeseen. Tarkastuspaikan alue erotettiin vuokra-alueesta vuonna 2012 voimaan tulleen uuden vuokrasopimuksen lisäpöytäkirjassa. Uuden tarkastuspaikan laituri on mitoitettu kahdelle kanava-alukselle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/12/Ven%C3%A4l%C3%A4isten%20uusi%20alustarkastus%20voi%20hidastaa%20kanavaliikennett%C3%A4/2016121366090/4