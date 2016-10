Uutinen

Etelä-Saimaa: Syöpä: Harri Marstio lopetti keikkailun Laulaja Harri Marstio on jättäytynyt keikkavapaalle imusolmukesyöpänsä vuoksi. Jos kunto on hyvä, hän palaa keikkalavoille maaliskuussa, kun sytostaattihoidot loppuvat. — Olen ihan hyvässä kondiksessa. Minulla ei ole mitään epämääräisiä tuntemuksia, eikä väsymystä, Marstio sanoo. Kesällä 2015 Marstio sai sädehoitoa imusolmukesyöpään, joka havaittiin kitarisaleikkauksen yhteydessä. Marstio laihtui kahdessa kuukaudessa 25 kiloa. Pari vuotta sitten hoidettu imusolmukesyöpä ärhäköityi uudelleen alkusyksystä. Sytostaattihoitojen aikana Marstio aikoo äänittää julkaisukuntoon kappaleita Nipa Niilolan kanssa. — Nipan kanssa heitettiin aikanaan 16 vuotta tiiviisti keikkaa. Emme kuitenkaan koskaan tehneet varsinaista duo-levyä. Nyt voisi tehdä jonkinlaisen yhteenvedon. Marstio vie projektia eteenpäin ilman aikataulua. — Voihan olla niinkin, että olen talvella karvaton, harmaa ja väsynyt. Sillehän ei voi mitään. Jos kondis on tällainen kuin nyt, niin ihan hyvin tässä jaksaa. Harri Marstio täyttää ensi tammikuussa 60 vuotta. Lue koko uutinen:

